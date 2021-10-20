В Раде рассказали об "очереди из катафалков" в киевский крематорий из-за ковида
Там напомнили, что Незалежная на сегодняшний день вторая в Европе по количеству умерших.
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В Киевском крематории образовались очереди из катафалков, и людям приходится стоять в ней часами. Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в Киевский крематорий из катафалков занимает более двух часов", — сказал Радуцкий.
Он заявил, что большое количество депутатов, работников аппарата Верховной рады, секретариатов комитетов до сих пор не привились, хотя противопоказаний у них нет. Нардеп призвал руководство дать поручение аппарату Верховной рады снова организовать вакцинирование для всех желающих в помещениях парламента.
Тем временем в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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