В Раде рассказали об "очереди из катафалков" в киевский крематорий из-за ковида

В Киевском крематории образовались очереди из катафалков, и людям приходится стоять в ней часами. Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в Киевский крематорий из катафалков занимает более двух часов", — сказал Радуцкий.

Он заявил, что большое количество депутатов, работников аппарата Верховной рады, секретариатов комитетов до сих пор не привились, хотя противопоказаний у них нет. Нардеп призвал руководство дать поручение аппарату Верховной рады снова организовать вакцинирование для всех желающих в помещениях парламента.