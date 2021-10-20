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В Раде рассказали об "очереди из катафалков" в киевский крематорий из-за ковида

Там напомнили, что Незалежная на сегодняшний день вторая в Европе по количеству умерших.

20 октября, 12:11
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VCH_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_CHUPRINA_%C2%A9.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia/Вадим Чуприн</a></p>

Фото © Wikipedia/Вадим Чуприн

В Киевском крематории образовались очереди из катафалков, и людям приходится стоять в ней часами. Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в Киевский крематорий из катафалков занимает более двух часов", — сказал Радуцкий.

Он заявил, что большое количество депутатов, работников аппарата Верховной рады, секретариатов комитетов до сих пор не привились, хотя противопоказаний у них нет. Нардеп призвал руководство дать поручение аппарату Верховной рады снова организовать вакцинирование для всех желающих в помещениях парламента.

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Тем временем в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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