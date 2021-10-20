Голикова назвала регионы РФ с самым низким уровнем коллективного иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала девять регионов страны, в которых зафиксирован низкий уровень коллективного иммунитета.

"Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Челябинской области", — сказала она на заседании президента с членами правительства.