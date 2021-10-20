Голикова назвала регионы РФ с самым низким уровнем коллективного иммунитета
В списке оказались несколько республик Северного Кавказа, а также Камчатский край.
Фото © Официальный сайт Правительства России
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала девять регионов страны, в которых зафиксирован низкий уровень коллективного иммунитета.
"Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Челябинской области", — сказала она на заседании президента с членами правительства.
Ранее из-за ухудшения ситуации с пандемией Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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