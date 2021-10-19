Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Видео © LIFE

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом она заявила во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

"Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно нерабочие дни", — сказала Голикова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал это предложение.