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Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал это предложение. Однако окончательное решение — за президентом.

19 октября, 11:15

Кадр из видео © LIFE

Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Видео © LIFE

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом она заявила во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

"Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно нерабочие дни", — сказала Голикова.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал это предложение.

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня, 19 октября, в России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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