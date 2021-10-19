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Мурашко указал на необходимость новых мер по борьбе с ковидом

Глава Минздрава при этом подчеркнул, что уже принятые в ряде регионов ограничения позволили немного замедлить распространение болезни.

19 октября, 11:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране необходимо ввести новые ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", — отметил Мурашко.

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При этом министр подчеркнул, что уже принятые в ряде регионов ограничения позволили несколько замедлить распространение болезни.

Ранее Лайф рассказывал, что в России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от коронавируса. При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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