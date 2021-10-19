Мурашко указал на необходимость новых мер по борьбе с ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране необходимо ввести новые ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", — отметил Мурашко.

При этом министр подчеркнул, что уже принятые в ряде регионов ограничения позволили несколько замедлить распространение болезни.