В России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида

Только четыре региона России не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.

При этом НАО является одним из лидеров по доле привитых жителей, кроме того, на территорию региона разрешён въезд только привившимся, переболевшим или сдавшим отрицательный тест не ранее чем за 72 часа. В округе выявляют менее 20 заболевших в сутки. Немного хуже ситуация в Калмыкии и Ингушетии — там выявляют по 60–70 случаев в день. А на Ставрополье сегодня, 19 октября, был зафиксирован максимум инфицированных с начала пандемии — 381 за сутки.

По данным ТАСС, ещё на прошлой неделе регионов, где не действовали и не были анонсированы две этих меры, было девять.