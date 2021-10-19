В России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида
При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Только четыре региона России не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.
При этом НАО является одним из лидеров по доле привитых жителей, кроме того, на территорию региона разрешён въезд только привившимся, переболевшим или сдавшим отрицательный тест не ранее чем за 72 часа. В округе выявляют менее 20 заболевших в сутки. Немного хуже ситуация в Калмыкии и Ингушетии — там выявляют по 60–70 случаев в день. А на Ставрополье сегодня, 19 октября, был зафиксирован максимум инфицированных с начала пандемии — 381 за сутки.
По данным ТАСС, ещё на прошлой неделе регионов, где не действовали и не были анонсированы две этих меры, было девять.
При этом только сегодня о введении обязательной вакцинации объявили два региона. Так, в Крыму некоторые категории населения должны получить первый компонент вакцины до 15 ноября, второй — до 20 декабря. А в Камчатском крае из-за недостаточного охвата населения вакцинацией решено сделать её обязательной для новых категорий жителей.
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