Учёные определили, как табачный дым способен "убить" глаза

Табачный дым вредит не только внутренним частям глаза, но и внешним — роговице. К такому выводу пришли учёные Фармацевтического университета Гифу в Японии, а результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Один из авторов работы, Ватару Оцу, заметил, что роговица является самой незащищённой частью глаза, на которую влияет окружающая среда из-за воздействия химикатов, света и инфекций. А курильщики в два раза чаще страдают от синдрома сухого глаза. При нём глаз краснеет, обезвоживается и становится более уязвимым к инфекциям.

"Если мы выясним, как именно сигареты и устройства для нагревания табака вредят роговице, мы сможем придумать оптимальную защиту для неё", — сказал он.

Специалисты провели 24-часовой эксперимент, подвергнув культуру клеток эпителия (внешний слой роговицы) воздействию экстракта табачного дыма. В результате у множества клеток оказались истощены мембраны, а в ткани образовались скопления железа и повреждённого ферритина — белкового комплекса, в котором должно храниться железо, необходимое для синтеза и деления ДНК. Подобный процесс происходит и при пассивном курении, отмечают авторы.

Однако есть и способ защиты. Так, наносимые на эпителий химические вещества, связывающие железо и защищающие от ферроитоза, значительно уменьшают количество погибших клеток.