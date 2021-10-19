Учёные назвали действенным способ борьбы с астероидами из "Армагеддона"
При этом успешность операции, в ходе которой необходимо расколоть космическое тело, зависит от сроков.
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Американские учёные смоделировали ситуацию по борьбе с астероидами и пришли к выводу, что в фильме "Армагеддон" корректно показаны наиболее действенные методы — космические тела нужно сместить с орбиты, расколоть, чтобы они не врезались всей своей массой в Землю. Об этом сообщает издание ExtremeTech.
Уточняется, что исследователи Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса выяснили, что атомное разрушение астероида может быть жизнеспособным вариантом, даже если до столкновения остались считаные месяцы. По словам учёных, лучше всего бомбардировать космические тела на самом подлёте к планете. Так, если взорвать бомбы необходимой мощности за месяц до предполагаемой даты катастрофы, до 99% массы стометрового астероида точно пролетит мимо Земли, а если сделать то же самое за три месяца, то не заденет планету 99,9% обломков. При этом для по-настоящему смертельных для человечества небесных тел удары нужно наносить сериями, но минимум за шесть месяцев до столкновения.
Однако самая большая проблема заключается в том, чтобы вовремя заметить опасность и попасть ракетой в астероид. Отмечается, что на ближних подступах целиться в него легче.
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