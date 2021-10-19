Правительство выделит ещё свыше 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Правительство России дополнительно выделит 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет, и ещё 5,9 миллиарда рублей — семьям, где воспитывается трое и более детей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет в 2021 году уже было направлено 276 миллиардов рублей. В правительстве уточнили, что речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимум. На данный момент обеспечено не менее 2,7 миллиона детей.

В свою очередь, на помощь семьям с тремя и более детьми в федеральном бюджете предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей. Выплаты поступают таким гражданам ежемесячно, пока ребёнку не исполнилось три года. В кабмине уточнили, что поддержку сейчас получает более 620 тысяч многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда выплатами удастся обеспечить ещё 48 тысяч детей.

"Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства", — подчеркнул Мишустин на заседании кабмина.