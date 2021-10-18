Минтруд: 80% бедных — семьи с детьми

Большую часть в структуре бедности России занимают семьи с детьми, поэтому поддержка этой категории граждан должна стать основным инструментом борьбы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80% — это семьи, которые воспитывают детей", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Их поддержка должна стать основным инструментом борьбы с бедностью, необходимо создание комплексной поддержки, которая даст наибольший эффект, заметил министр.