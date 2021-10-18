Минтруд: 80% бедных — семьи с детьми
По словам Антона Котякова, необходимо создание комплексной поддержки, которая даст наибольший эффект.
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Большую часть в структуре бедности России занимают семьи с детьми, поэтому поддержка этой категории граждан должна стать основным инструментом борьбы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80% — это семьи, которые воспитывают детей", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Их поддержка должна стать основным инструментом борьбы с бедностью, необходимо создание комплексной поддержки, которая даст наибольший эффект, заметил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.
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