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Регион
Опубликовано 12 октября 2021, 15:35
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Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Задача борьбы с бедностью теперь стоит и перед депутатами Госдумы нового созыва, которые сегодня провели первое пленарное заседание.

Президент Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Заявление прозвучало на встрече российского лидера с депутатами Госдумы восьмого созыва.

"В нашей стране, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", — отметил глава государства.

Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано
Путин — о борьбе с бедностью в России: Кричать "ура" ещё рано

Напомним, что об этой задаче глава государства заявлял и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.

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Марина Калегина
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