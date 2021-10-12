Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

Задача борьбы с бедностью теперь стоит и перед депутатами Госдумы нового созыва, которые сегодня провели первое пленарное заседание.

Президент Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Заявление прозвучало на встрече российского лидера с депутатами Госдумы восьмого созыва.

"В нашей стране, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", — отметил глава государства.