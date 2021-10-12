Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
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Задача борьбы с бедностью теперь стоит и перед депутатами Госдумы нового созыва, которые сегодня провели первое пленарное заседание.
Президент Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Заявление прозвучало на встрече российского лидера с депутатами Госдумы восьмого созыва.
"В нашей стране, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", — отметил глава государства.
Напомним, что об этой задаче глава государства заявлял и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.