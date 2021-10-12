Две области Украины объявили режим ЧС из-за газа

Власти Полтавской и Закарпатской областей Украины были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации из-за газа, сообщают местные СМИ. Дело в том, что поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной. Таким образом, начало отопительного сезона как минимум в двух регионах оказалось под угрозой.

Как пояснил в своём Telegram-канале губернатор Полтавской области Олег Синегубов, введение режима ЧС позволит сократить процедуру закупки газа.

"Теперь бюджетные учреждения по закону будут иметь возможность заключить договоры с "Нафтогазом" не по полной, а по сокращённой процедуре, которая продлится всего несколько дней", — написал он.

А на днях о чрезвычайной ситуации в регионе заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, больницы, школы и детсады в городе остались без отопления из-за высоких цен на газ.

Напомним, что газ на Украине с 1 октября подорожал до $1447 за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость газа в стране стала рекордной с октября 2017 года.