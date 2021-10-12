Две области Украины объявили режим ЧС из-за газа
Отопительный сезон оказался под угрозой из-за поставщиков, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива до повышения цен.
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Власти Полтавской и Закарпатской областей Украины были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации из-за газа, сообщают местные СМИ. Дело в том, что поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной. Таким образом, начало отопительного сезона как минимум в двух регионах оказалось под угрозой.
Как пояснил в своём Telegram-канале губернатор Полтавской области Олег Синегубов, введение режима ЧС позволит сократить процедуру закупки газа.
"Теперь бюджетные учреждения по закону будут иметь возможность заключить договоры с "Нафтогазом" не по полной, а по сокращённой процедуре, которая продлится всего несколько дней", — написал он.
А на днях о чрезвычайной ситуации в регионе заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, больницы, школы и детсады в городе остались без отопления из-за высоких цен на газ.
Напомним, что газ на Украине с 1 октября подорожал до $1447 за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость газа в стране стала рекордной с октября 2017 года.
6 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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