В Петербурге обязали привить от ковида 80% сотрудников нескольких отраслей

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от ковида 80% сотрудников в нескольких отраслях. Первый компонент препарата нужно поставить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

Прививки необходимо сделать работникам сфер образования, здравоохранения, культуры (включая театры, кинотеатры и концертные залы), транспорта (включая такси), соцобслуживания, торговли и общепита (включая курьерские доставки), бытовых услуг, работникам салонов красоты, фитнес-центров, бань, ФОК и бассейнов, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, отраслей ЖКХ и энергетики. В этот список попали гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.

Первый компонент вакцины (или единственный укол однокомпонентной) не менее чем 80% сотрудников должны получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря. Это требование не коснётся тех работников, у кого есть медицинские противопоказания.