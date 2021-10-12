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В Петербурге обязали привить от ковида 80% сотрудников нескольких отраслей

Первый компонент вакцины (или единственный укол однокомпонентной) работники должны получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

12 октября, 12:06

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от ковида 80% сотрудников в нескольких отраслях. Первый компонент препарата нужно поставить до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

Прививки необходимо сделать работникам сфер образования, здравоохранения, культуры (включая театры, кинотеатры и концертные залы), транспорта (включая такси), соцобслуживания, торговли и общепита (включая курьерские доставки), бытовых услуг, работникам салонов красоты, фитнес-центров, бань, ФОК и бассейнов, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, отраслей ЖКХ и энергетики. В этот список попали гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации.

Первый компонент вакцины (или единственный укол однокомпонентной) не менее чем 80% сотрудников должны получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря. Это требование не коснётся тех работников, у кого есть медицинские противопоказания.

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Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что всего требования по вакцинации от коронавируса граждан, чья работа предполагает контакт с другими лицами, приняты в 38 регионах РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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