Дробыш назвал настоящим офицером бывшего представителя СК РФ Маркина

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о дружбе с бывшим официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным, о смерти которого стало известно ранее. Воспоминаниями он поделился в беседе с RT.

"Мы с ним дружили, играли в хоккей. Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень. Ему хотелось всё попробовать. И петь. У него правда неплохо получалось, у нас даже была мечта записать альбом. Но болезнь взяла своё. Так жалко. Не стало настоящего офицера русского", — сказал продюсер.

В своём инстаграме Дробыш отметил, что Маркин для него останется в памяти "душевным другом, любящим мужем и отцом".