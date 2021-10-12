Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
По информации Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года.
Бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Умер первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Об утрате сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Причины смерти генерал-майора юстиции не сообщаются. По информации Лайфа, он боролся с онкологическим заболеванием.
"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета, генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин", — говорится в сообщении.
Владимир Маркин родился в Челябинске, но в возрасте 30 лет переехал в Москву. До 2000 года он работал в общественных и государственных структурах, исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", занимал пост первого замминистра печати и информации Московской области. С 2004 по 2007 год Маркин был директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий. С 13 сентября 2007 года по 20 июня 2011 года занимал пост руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, а затем, когда ведомства разделились, он в течение пяти лет занимался только Следкомом.
После ухода из органов в октябре 2016 года Маркин занимал пост первого заместителя генерального директора ПАО "Русгидро", где курировал вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, органами власти и управления административно-хозяйственным комплексом.
В ноябре Владимиру Маркину исполнилось бы 65 лет.
Ранее Лайф сообщал о смерти бывшего командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева. Под его руководством были ликвидированы банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана.
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