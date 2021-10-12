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Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

По информации Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года.

12 октября, 07:05
<p>Бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Умер первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Об утрате сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Причины смерти генерал-майора юстиции не сообщаются. По информации Лайфа, он боролся с онкологическим заболеванием.

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета, генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин", — говорится в сообщении.

Владимир Маркин родился в Челябинске, но в возрасте 30 лет переехал в Москву. До 2000 года он работал в общественных и государственных структурах, исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", занимал пост первого замминистра печати и информации Московской области. С 2004 по 2007 год Маркин был директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий. С 13 сентября 2007 года по 20 июня 2011 года занимал пост руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, а затем, когда ведомства разделились, он в течение пяти лет занимался только Следкомом.

После ухода из органов в октябре 2016 года Маркин занимал пост первого заместителя генерального директора ПАО "Русгидро", где курировал вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, органами власти и управления административно-хозяйственным комплексом.

В ноябре Владимиру Маркину исполнилось бы 65 лет.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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