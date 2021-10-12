Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Владимир Маркин родился в Челябинске, но в возрасте 30 лет переехал в Москву. До 2000 года он работал в общественных и государственных структурах, исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", занимал пост первого замминистра печати и информации Московской области. С 2004 по 2007 год Маркин был директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий. С 13 сентября 2007 года по 20 июня 2011 года занимал пост руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, а затем, когда ведомства разделились, он в течение пяти лет занимался только Следкомом.