Путин проанонсировал создание в России не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2024 году в нашей стране планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий. Заявление прозвучало в ходе его выступления на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Российский лидер принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Путин рассказал зарубежным коллегам, что в России реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание как экологической повестке, включающей защиту и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, так и дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий.

"Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, а это, поверьте, по-настоящему огромные пространства", — проинформировал глава государства, добавив, что в ближайшие три года в России появится более 20 охраняемых природных территорий.

Ранее на совещании с правительством Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов, 13 из них ликвидируют уже до конца года. Это свалки, расположенные в Татарстане, Чувашии, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и на Ставрополье.