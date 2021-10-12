В Хабаровске рассекретили и задержали 20-летнего "анонима", сообщившего о бомбе в институте культуры

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после ложного сообщения о "минировании" местного института культуры. Несмотря на то что угроза взрыва была анонимной, автора быстро вычислили и задержали. Им оказался 20-летний студент технического колледжа. Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

А ранее регионы России накрыла целая волна сообщений о якобы готовящихся расправах со стрельбой в здании учебных заведений. К примеру, в Екатеринбурге на днях правоохранители проверяли школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.