В Хабаровске рассекретили и задержали 20-летнего "анонима", сообщившего о бомбе в институте культуры
На допросе подозреваемый объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями. Парню грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
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В Хабаровске возбуждено уголовное дело после ложного сообщения о "минировании" местного института культуры. Несмотря на то что угроза взрыва была анонимной, автора быстро вычислили и задержали. Им оказался 20-летний студент технического колледжа. Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.
А ранее регионы России накрыла целая волна сообщений о якобы готовящихся расправах со стрельбой в здании учебных заведений. К примеру, в Екатеринбурге на днях правоохранители проверяли школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.
Лайф также сообщал, что СК проверяет телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в колледже в Томске. В последней публикации аноним попытался оправдаться, заявив, что выдумал это ради реакции общественности, но правоохранители уже начали его поиски.
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