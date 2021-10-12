НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Хабаровске рассекретили и задержали 20-летнего "анонима", сообщившего о бомбе в институте культуры

На допросе подозреваемый объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями. Парню грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

12 октября, 06:37
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x5efaea26f8febdb1:0x9572e77ee09bba7b!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNHKMZzhjr2dAc8Eijj1neCOF1IAbZP92uuAvmb=w513-h106-k-no!5z0YXQsNCx0LDRgNC-0LLRgdC6INC40L3RgdGC0LjRgtGD0YIg0LrRg9C70YzRgtGD0YDRiyAtINCf0L7QuNGB0Log0LIgR29vZ2xl!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2s3w5q7Gei_JQAAAQfCXAV-A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiv1YHuoMTzAhWvpYsKHU-JBuwQoip6BAhsEAM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Google / maps</a></p>

Фото © Google / maps

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после ложного сообщения о "минировании" местного института культуры. Несмотря на то что угроза взрыва была анонимной, автора быстро вычислили и задержали. Им оказался 20-летний студент технического колледжа. Свой поступок молодой человек объяснил хулиганскими побуждениями.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде

Оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде

А ранее регионы России накрыла целая волна сообщений о якобы готовящихся расправах со стрельбой в здании учебных заведений. К примеру, в Екатеринбурге на днях правоохранители проверяли школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.

Лайф также сообщал, что СК проверяет телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в колледже в Томске. В последней публикации аноним попытался оправдаться, заявив, что выдумал это ради реакции общественности, но правоохранители уже начали его поиски.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1