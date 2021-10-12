Россия рискует потерять крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций США

Производители патронов для гражданского оружия из РФ могут значительно сократить своё присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке — в США. А причина заключается в дополнительных санкциях Вашингтона из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которые вступили в силу 7 сентября и ограничивают "постоянный импорт" в Штаты стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортёрам новых лицензий на ввоз такой продукции.

Как сообщает РБК, ежегодные поставки патронов (снаряжённых пулями) из РФ в США превышает $100 миллионов, что равно более 7,2 миллиарда рублей. В августе импорт российских боеприпасов подскочил почти до $28 миллионов, а за восемь месяцев текущего года ввоз патронов из РФ достиг $114 миллионов, что почти соответствует показателям 2020 года. На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в США за прошлый год, Москва занимает первое место среди поставщиков. На втором месте в рейтинге находится Южная Корея с показателем вдвое меньше.

Стоит отметить, что одномоментно поставки боеприпасов для стрелкового оружия из РФ не остановятся. Согласно введённым ограничениям, "новые или уже поданные, но ещё не одобренные заявки на разрешение" ввоза соответствующей продукции из России будут отклоняться. При этом у импортёров США теоретически была возможность успеть оформить свежие разрешения в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие. Так, данные таможенной базы ImportGenuis косвенно указывают на то, что поставки российских патронов на текущий момент продолжаются, однако оценить информацию, сколько ещё осталось ввезти боеприпасов из РФ и до какого срока, из публичных источников нельзя.

Исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев в беседе с РБК отметил, что у некоторых производителей патронов контракты с покупателями могут действовать как минимум до 2021 года, поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, смогут ли предприятия довести до конца действующие договорённости. По словам эксперта, это в свою очередь зависит от американских импортёров, от того, успели ли они получить разрешения. Жихарев подчеркнул, что в каждом конкретном случае ситуация разная.

"Если американский импортёр получил разрешение на ввоз на весь контракт, российское предприятие поставит весь контракт. Если получено разрешение всего на один патрон, то импортёр и получит один патрон", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что существенная часть патронов российского производства ориентирована на экспорт. Жихарев отметил, что эта продукция очень специфическая, однако предприятия наверняка смогут найти новые рынки сбыта — это вопрос времени и господдержки, в которой производители нуждаются сейчас из-за санкций.

В свою очередь, независимый экономист Владимир Тихомиров отметил, что возможность оказания поддержки от государства есть и, скорее всего, она будет предоставлена, однако она распространится не на все предприятия. По мнению эксперта, из-за санкций США возможно объединение игроков отрасли и, соответственно, сокращение совокупного производства.