Европе предрекли поражение в конфликте с Польшей

Юридический конфликт между Евросоюзом и Польшей, касающийся вопросов верховенства законов, закончится для ЕС поражением. Такое мнение высказал журналист британской газеты Мэтью Линн. Он уверен, что Европа сильно переоценивает эффект от финансовых угроз.

"Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить её повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет", - пишет Мэтью Линн в материале для газеты The Telegraph.

Журналист уверен, что ЕС такими действиями лишь создаст себе дополнительные проблемы. Он отметил, что Европа не оправилась от пандемии коронавируса, в Германии не сформировано правительство, а исход выборов во Франции в следующем году вовсе не предсказуем.

"Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли", — считает Линн.