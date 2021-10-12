Самоизоляцию для невакцинированных пожилых решили ввести в Башкирии
Ограничения начнут действовать уже завтра — с 13 октября. Сейчас в регионе 8055 коек инфекционного профиля, из них занято 90%.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
В Башкирии вводится обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.
"Мы на оперативном штабе договорились, я сегодня подпишу указ, с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет, и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован", — сообщил Хабиров.
Он отметил, что в регионе выросла смертность. Анализ показал, что в основном от ковида умирают люди старше 60 лет, имеющие тяжёлые заболевания. Принимаются и другие меры. Так, для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры в Башкирии с недавнего времени необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, что это далеко не первый российский регион, который вводит ужесточение ограничений из-за эпидемиологической обстановки. Соответствующие решения были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской области, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды.
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