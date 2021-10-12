Самоизоляцию для невакцинированных пожилых решили ввести в Башкирии

В Башкирии вводится обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

"Мы на оперативном штабе договорились, я сегодня подпишу указ, с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет, и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован", — сообщил Хабиров.