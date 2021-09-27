Российский регион объявил о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом
Местных школьников могут перевести на дистанционку, а торговым центрам пригрозили штрафами и закрытием в том случае, если не будет соблюдаться масочный режим.
Речное круизное судно "Семён Будённый" в речном порту Самары.
Фото © Flickr.com/Vlad Volkov
Власти Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом на страничке во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба правительства региона. Кроме того, со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6-го по 10-й класс.
"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даём две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест", — приводит пресс-служба заявление губернатора Дмитрия Азарова.
Вместе с тем он поручил коллегам в муниципалитетах усилить контроль масочного режима, прежде всего — в общественном транспорте и торговых центрах. Нарушителям пригрозили закрытием магазинов и предупредили, что штрафовать будут "не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей".
Напомним, что на днях власти Пермского края заявили, что также рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест.
А ранее Лайф рассказывал, что школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
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