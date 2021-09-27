Российский регион объявил о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом

Власти Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом на страничке во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба правительства региона. Кроме того, со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6-го по 10-й класс.

"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даём две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест", — приводит пресс-служба заявление губернатора Дмитрия Азарова.

Вместе с тем он поручил коллегам в муниципалитетах усилить контроль масочного режима, прежде всего — в общественном транспорте и торговых центрах. Нарушителям пригрозили закрытием магазинов и предупредили, что штрафовать будут "не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей".

Напомним, что на днях власти Пермского края заявили, что также рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест.