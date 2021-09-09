Цифровой пропуск: Как обновить QR-код после ревакцинации Кому и зачем сейчас может понадобиться электронная метка о прохождении вакцинации и, главное, как её получить. 8 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что россияне, прошедшие ревакцинацию, смогут получить обновлённые QR-коды, объявил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Сейчас формальная сторона вопроса обстоит так: каждый, кто прошёл вакцинацию, получает на руки бумажный сертификат и электронную запись на портале "Госуслуги", к которой прикрепляется соответствующий QR-код. Однако с весны нынешнего года у некоторых граждан, которые прививались около года назад, защитный эффект от противокоронавирусных вакцин стал снижаться. После тестирования многие из этой группы граждан прошли вакцинацию повторно, но у них возникли затруднения с получением обновлённого QR-кода.

А зачем вообще нужен сейчас этот самый QR-код, ведь он был востребован только в Москве и Московской области более месяца назад, когда на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации без "зелёного паспорта" не пропускали в некоторые госучреждения, например в центры "Мои документы", и заведения общепита. Однако в настоящее время таких ограничений нет. Но всё не так просто, в ряде случаев актуальный QR-код всё ещё необходим.

Когда нужна справка о ревакцинации

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Во-первых, в отдельных сферах, связанных с оказанием услуг населению, законодательно запрещено обслуживать клиентов работникам, не прошедшим вакцинацию. Так, с 15 июля водители такси Москвы и Подмосковья не должны иметь доступ к заказам на перевозку пассажиров, если у них нет соответствующего QR-кода. Пока это требование соблюдается не всеми перевозчиками, но введённая с 14 августа комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) уже начала отслеживать данные тех, кто находится за рулём таксомоторов в Московском регионе, и в ряде случаев передаёт данные на блокировку заказов для непривитых водителей.

Во-вторых, некоторые московские работодатели стимулируют своих сотрудников прививаться не только угрозами отстранения от работы (в ряде случаев невакцинированных работников действительно можно отстранить без выплаты заработной платы на совершенно законных основаниях). Во многих крупных компаниях распространена практика премирования работников, прошедших вакцинацию. В качестве "пряника" обычно используют дополнительные отпускные дни или специальные разовые денежные выплаты. И в качестве доказательства, что работник сделал прививку от CoViD-19, администрация таких компаний требует не сертификат, а именно QR-код. Если его нет или он по каким-то причинам не обновлён, премирования не будет.

В-третьих, QR-код некоторым гражданам РФ может понадобиться в случае оформления зарубежных поездок. Ряд европейских стран (например, Венгрия, Эстония и Хорватия) требуют, чтобы сертификат о вакцинации и QR-код к нему были не старше 270 дней, иначе предполагается, что защита человека от вируса, полученная вместе с вакциной, могла ослабнуть. То есть те, кто прошёл вакцинацию раньше, попадают в некую коллизию — прививка есть, но условия въезда в страну не соблюдаются, соответственно, в доступе будет отказано. Чтобы избежать этого и спокойно улететь в командировку или на отдых, некоторые россияне проходили ревакцинацию, а после несколько недель добивались, чтобы им обновили QR-код (бумажный сертификат иностранные службы воспринимают с большой неохотой).

А ещё у некоторых россиян-путешественников проблемы возникали уже после возвращения на родину. В ряде госкомпаний руководство требовало наличия действующего QR-кода о вакцинации, если же такового не было — сотрудников отправляли на двухнедельный карантин, после которого премиальная часть ежемесячных выплат им не полагалась.

Как получить актуальный QR-код

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Очевидно, что больше всего обращений по поводу необходимости обновления QR-кодов после ревакцинации поступает в Москве. Этим и объясняется реакция столичных властей, которые учли пожелания тех, кто столкнулся с проблемами. Уже объявлено, что на предстоящей неделе заработает система, которая будет отслеживать генерацию нового QR-кода сразу после прохождения ревакцинации. Предполагается, что если повторная вакцинация проводится однокомпонентным препаратом (сейчас так делают в большинстве случаев), получить новый QR-код можно будет день в день, если двухкомпонентным — соответственно, только после второго укола. Для удобства ревакцинированных, как только QR-код обновится, об этом сразу же поступит СМС-сообщение. Также информация о повторной вакцинации автоматически будет отображаться в электронной медкарте, где новый QR-код будет тоже доступен. Такая электронная карта ведётся по желанию москвича, полный доступ к ней можно получить, следуя инструкциям на портале mos.ru. При этом те из вакцинированных в Москве, кто не ведёт электронную карту или вообще не имеет прикрепления ни к одной из московских поликлиник, получить обновлённую QR-метку всё равно могут, для этого им потребуется запросить код через портал "Госуслуги".

Авторы Максим Греков