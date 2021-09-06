Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации в Москве заработает через неделю

Через неделю в Москве будет запущен сервис по продлению QR-кодов в случае ревакцинации. Об этом сообщил в понедельник столичный оперативный штаб. Срок действия такого QR-кода будет составлять один год.

"Информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов. После создания QR-код сразу же приходит в СМС (в случае если человек оставлял номер телефона), становится доступен в электронной медицинской карте, также получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru", — говорится в сообщении оперштаба.