Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации в Москве заработает через неделю
Срок действия такого QR-кода будет составлять один год, а оформлять его нужно будет, как и в прошлый раз, через портал госуслуг.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Через неделю в Москве будет запущен сервис по продлению QR-кодов в случае ревакцинации. Об этом сообщил в понедельник столичный оперативный штаб. Срок действия такого QR-кода будет составлять один год.
"Информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов. После создания QR-код сразу же приходит в СМС (в случае если человек оставлял номер телефона), становится доступен в электронной медицинской карте, также получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru", — говорится в сообщении оперштаба.
Цифровой сертификат после ревакцинации также будет оформляться на федеральном портале госуслуг. В оперштабе добавили, что передача данных полностью отлажена, поэтому проблем возникнуть не должно. Хотя во время первого этапа вакцинации, как сообщал Лайф, тысячи россиян столкнулись с техническими неполадками на госуслугах при оформлении QR-кодов.
Напомним, ревакцинацию от ковида ещё с конца июля можно пройти во всех прививочных центрах Москвы. Привиться можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и популярных общественных местах. По оценкам Минздрава, все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Лайф уже подробно писал о том, как подготовиться к ревакцинации от ковида.
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