В ФИФА выразили сожаление из-за скандала на матче Бразилия — Аргентина

"ФИФА сожалеет о приостановке матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, которая не позволила миллионам болельщиков насладиться игрой одних из самых важных футбольных наций мира. Первые официальные отчёты были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение", — говорится в сообщении организации.