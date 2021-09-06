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В ФИФА выразили сожаление из-за скандала на матче Бразилия — Аргентина

Напомним, встреча была прервана через несколько минут после начала из-за нарушения антиковидных правил.

6 сентября, 12:44

Фото © ТАСС / ЕРА / Sebastiao Moreira

ФИФА выступила с заявлением, в котором выразила сожаление относительно скандальной приостановки матча Бразилия — Аргентина в рамках отбора ЧМ-2022.

"ФИФА сожалеет о приостановке матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, которая не позволила миллионам болельщиков насладиться игрой одних из самых важных футбольных наций мира. Первые официальные отчёты были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение", — говорится в сообщении организации.

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Напомним, матч Бразилия — Аргентина был прерван после того, как на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении гостями санитарных норм.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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