В ФИФА выразили сожаление из-за скандала на матче Бразилия — Аргентина
Напомним, встреча была прервана через несколько минут после начала из-за нарушения антиковидных правил.
Фото © ТАСС / ЕРА / Sebastiao Moreira
ФИФА выступила с заявлением, в котором выразила сожаление относительно скандальной приостановки матча Бразилия — Аргентина в рамках отбора ЧМ-2022.
"ФИФА сожалеет о приостановке матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, которая не позволила миллионам болельщиков насладиться игрой одних из самых важных футбольных наций мира. Первые официальные отчёты были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение", — говорится в сообщении организации.
Напомним, матч Бразилия — Аргентина был прерван после того, как на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении гостями санитарных норм.
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