Матч между Бразилией и Аргентиной прервали медики и полиция. Видео © TVP

В Сан-Паулу разгорелся скандал вокруг матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины. Игру, которая началась в 22:00 мск, приостановили, на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении гостями санитарных норм.

Ранее в Anvisa заявили, что четверо членов аргентинской команды прибыли в Бразилию в нарушение санитарных норм. Они не должны были посещать страну, так как подпадают под категорию тех, кто в течение последних 14 дней посещал Великобританию, Индию или ЮАР, где получили распространение новые мутации коронавируса.

По данным местного портала G1, речь идёт об игроках английских клубов "Астон Вилла" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия, а также "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. По данным СМИ, они при въезде в Бразилию обманули, указав другие места пребывания в течение последних двух недель.

Теперь нарушителей требуют отстранить от соревнований и выдворить из страны. После выхода полиции и представителей Anvisa на поле игроки сборной Аргентины покинули его.