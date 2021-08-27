Президент Аргентины собрал "антиковидную" вечеринку в обход своего же указа

В отношении президента Аргентины Альберто Фернандеса прокуратура страны начала расследование из-за нарушенного им карантина, который он сам же и установил. Обвинения предъявлены и в адрес первой леди. Речь идёт о вечеринке в честь её дня рождения. Фото с праздника, на которых за столом было запечатлено 12 человек без масок и соблюдения социальной дистанции, разошлись по местным СМИ. Прокуратура запросила список всех посещений президентской резиденции и гостей.

Президент Аргентины Альберто Фернандес (крайний слева) позирует с десятком других гостей во время празднования дня рождения своей жены Фабиолы Яньес (третья слева) 14 июля 2020 года. Фото © elpais

"Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес открыл уголовное расследование против президента Альберто Фернандеса из-за его участия в праздновании дня рождения его жены Фабиолы Яньес 14 июля 2020 года в нарушение собственного указа, который запрещал встречи", — сообщила газета La Nación.

За полчаса до объявления решения прокурора Фернандес явился в суд и предложил в качестве компенсации отдавать половину своей зарплаты на протяжении четырёх месяцев. Президент признался, что нарушил жёсткий карантин, и публично выразил сожаление. В Аргентине закон предусматривает за это в том числе и тюремное заключение.

"Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед органами правосудия, чтобы предложить в качестве возмещения возможного вреда пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты, которая будет перечисляться четыре месяца подряд", — сообщила на своей странице в "Твиттере" администрация президента.

Теперь дело за прокуратурой, сочтёт ли она такое наказание достаточным в случае с проступком главы государства.