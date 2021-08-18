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"Дельта-штамм поменял правила игры": В Новой Зеландии ввели жесточайший локдаун из-за одного случая коронавируса

Жители могут покидать свои дома, только если им нужно в магазин, аптеку или к врачу.

17 августа, 22:58

Фото © ТАСС / AP

В Новой Зеландии с 18 августа начал действовать национальный локдаун после того, как впервые за полгода в стране выявили случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Radio New Zealand.

В большей части страны ограничения продлятся три дня, но в Окленде, где живёт заболевший, и в Короманделе, где он был на выходных, — целую неделю. По данным СМИ, 58-летний заразившийся мужчина записан на вакцинацию, но ещё не успел сделать прививку. После его положительного теста власти выявили четырёх контактных лиц, у которых также был обнаружен ковид. Все они инфицированы дельта-штаммом.

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Отмечается, что в Новой Зеландии введён самый жёсткий (четвёртый) уровень ограничений. Жители могут покидать свои дома, только если им нужно в магазин, аптеку или к врачу. Также им разрешено заниматься спортом на открытых площадках в своём районе. При этом закрываются почти все организации, отменяются массовые мероприятия и учебные занятия.

"Дельта-штамм поменял правила игры, и мы реагируем на это", — заявила на пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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За всё время пандемии в Новой Зеландии выявлено 2927 случаев CoViD-19, умерло 26 человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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