В Новой Зеландии с 18 августа начал действовать национальный локдаун после того, как впервые за полгода в стране выявили случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Radio New Zealand.

В большей части страны ограничения продлятся три дня, но в Окленде, где живёт заболевший, и в Короманделе, где он был на выходных, — целую неделю. По данным СМИ, 58-летний заразившийся мужчина записан на вакцинацию, но ещё не успел сделать прививку. После его положительного теста власти выявили четырёх контактных лиц, у которых также был обнаружен ковид. Все они инфицированы дельта-штаммом.

Отмечается, что в Новой Зеландии введён самый жёсткий (четвёртый) уровень ограничений. Жители могут покидать свои дома, только если им нужно в магазин, аптеку или к врачу. Также им разрешено заниматься спортом на открытых площадках в своём районе. При этом закрываются почти все организации, отменяются массовые мероприятия и учебные занятия.

"Дельта-штамм поменял правила игры, и мы реагируем на это", — заявила на пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.