Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма
Собеседник Лайфа напомнил, что российский препарат на 94% защищает пациентов от госпитализации.
Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что эффективность вакцины "Спутник V" в профилактике дельта-штамма составляет 83%.
"Это значит, что 83% встретившихся с данным вирусом не станут ПЦР-положительными. Остальные 17% могут стать ПЦР-положительными. Но эффективность "Спутника V" по отношению к госпитализации составляет 94%. Значит, только оставшиеся 6% заразившихся будут госпитализированы", — сказал Гинцбург в беседе с Лайфом.
Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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