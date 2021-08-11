Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что эффективность вакцины "Спутник V" в профилактике дельта-штамма составляет 83%.

"Это значит, что 83% встретившихся с данным вирусом не станут ПЦР-положительными. Остальные 17% могут стать ПЦР-положительными. Но эффективность "Спутника V" по отношению к госпитализации составляет 94%. Значит, только оставшиеся 6% заразившихся будут госпитализированы", — сказал Гинцбург в беседе с Лайфом.