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Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

Собеседник Лайфа напомнил, что российский препарат на 94% защищает пациентов от госпитализации.

11 августа, 14:20
<p>Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что эффективность вакцины "Спутник V" в профилактике дельта-штамма составляет 83%.

"Это значит, что 83% встретившихся с данным вирусом не станут ПЦР-положительными. Остальные 17% могут стать ПЦР-положительными. Но эффективность "Спутника V" по отношению к госпитализации составляет 94%. Значит, только оставшиеся 6% заразившихся будут госпитализированы", — сказал Гинцбург в беседе с Лайфом.

Мурашко назвал процент эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

Мурашко назвал процент эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Гинцбург: У 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения

Гинцбург: У 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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