Гинцбург: У 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения

В большинстве случаев у пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, наблюдаются разного рода осложнения, некоторые из них могут привести даже к инвалидности. Об этом рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода", — цитирует специалиста ТАСС.

Он отметил, что единственный способ противостоять вирусу и избежать последствий заболевания — это вакцинация.