Гинцбург: У 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения
По словам главы центра Гамалеи, некоторые из побочек могут привести к очень серьёзным последствиям.
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В большинстве случаев у пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, наблюдаются разного рода осложнения, некоторые из них могут привести даже к инвалидности. Об этом рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода", — цитирует специалиста ТАСС.
Он отметил, что единственный способ противостоять вирусу и избежать последствий заболевания — это вакцинация.
Ранее врач-вирусолог рассказала о разных проявлениях постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов. По её словам, молодёжь, которая пытается сразу вернуться к привычному ритму жизни после болезни, страдает от отсроченных весьма опасных осложнений.
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