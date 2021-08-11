Мурашко: Эффективность "Спутника V" от тяжёлого течения ковида составляет 95%
Благодаря этому препарат сводит к минимуму случаи, когда привитым требуется госпитализация, добавил министр.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более чем на 95% защищает пациентов от тяжёлого течения болезни. Об этом во время разговора с журналистами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжёлое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжёлые заболевания, требующие госпитализации", — подчеркнул министр.
Кроме того, Мурашко заявил, что "Спутник V" достаточно эффективен против наиболее распространённого на сегодняшний день штамма коронавируса "дельта", который вызывает наибольшее беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Комментариев: 0