Мурашко: Эффективность "Спутника V" от тяжёлого течения ковида составляет 95%

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более чем на 95% защищает пациентов от тяжёлого течения болезни. Об этом во время разговора с журналистами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжёлое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжёлые заболевания, требующие госпитализации", — подчеркнул министр.

Кроме того, Мурашко заявил, что "Спутник V" достаточно эффективен против наиболее распространённого на сегодняшний день штамма коронавируса "дельта", который вызывает наибольшее беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).