В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться, однако пока остаётся сложной, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", — отметила эпидемиолог в беседе с РИА "Новости".