В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В целом по стране наблюдается сокращение темпов прироста инфицированных, подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться, однако пока остаётся сложной, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.
"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", — отметила эпидемиолог в беседе с РИА "Новости".
По словам Пшеничной, что ситуация меняется динамично, но однозначно видно, что в целом по стране, с учётом как благополучных регионов, так и регионов с неблагоприятной ситуацией, можно утверждать о сокращении темпов прироста инфицированных.
Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В годовщину регистрации вакцины глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что "Спутник V" подтвердил своё качество и безопасность.
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