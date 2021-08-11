В Сан-Марино туристы массово забирают на сувениры ампулы из-под "Спутника V"

Иностранные туристы, приезжающие в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом "Спутник V", хотят удостовериться, что им делают уколы именно этим препаратом и часто увозят с собой использованные ампулы в качестве сувенира. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Институт социального обеспечения (ISS) Сан-Марино.

По словам представителя ISS, в основном туристы приезжают из Европы, чаще всего из Германии. Также есть желающие вакцинироваться российским препаратом из США, Канады, Новой Зеландии, стран Южной Америки, ЮАР, Японии, Китая и Монголии.

"За это время мы сделали 1 700 уколов. Цикл вакцинации завершили 840 человек. Кто-то ещё вернётся в ближайшие дни за второй дозой", — сказал представитель института.

Он добавил, что результаты наблюдения почти за 5 тысячами человек, привитыми российской вакциной, показали, что в 99% случаев вырабатываются антитела. Замеры проводились спустя 21 день после второй инъекции.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об успехах при вакцинации "Спутником V" жителей Сан-Марино. Так, в этой стране были подтверждены высокие показатели безопасности российского препарата, отсутствие случаев госпитализации и хорошая переносимость среди пожилых людей. Также напомним, что 3 августа в Евросоюзе одобрили электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российский препарат "Спутник V", это же касается и Ватикана. Согласно заявлению Еврокомиссии, теперь данные документы, выданные в этих странах, не входящих в ЕС, эквивалентны ковид-сертификатам Евросоюза.