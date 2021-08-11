Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал об особенностях назальной вакцины и о сроках регистрации вакцины для детей.

"Валентина Ивановна Матвиенко делала себе такую прививку (назальную), наши сотрудники использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты. Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость", — сказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

Учёный добавил, что доклинические испытания назальной версии уже полностью завершились, впереди клинические. Для этого необходимо около 400 миллионов рублей.

Также Гинцбург рассказал об испытаниях вакцины для несовершеннолетних.

"Есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведённая в концентрации 1:10, и вакцина, разведённая 1:5. По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых", — подчеркнул специалист.

Второй вариант тоже не даёт особых побочек, только температура повышается до 37,5 градуса. Сейчас разработчики готовят отчёт перед расширенной второй фазой. Регистрация детской вакцины ожидается к 15 сентября.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса у детей. По словам эпидемиолога Александра Горелова, больше всего заболевших CoViD-19 среди несовершеннолетних приходится на возраст 14–17 лет.