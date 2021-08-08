"Главное — не заразить ребёнка": Врачи рассказали, как избежать вспышек коронавируса среди детей
По словам одного из специалистов, новые штаммы стали очень опасны для несовершеннолетних. Так, по сравнению с началом пандемии, они стали заражаться в 26 раз чаще.
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С приходом нового учебного года число заражений коронавирусом среди детей может резко вырасти. Медики уже сейчас бьют тревогу и призывают принять необходимые меры по защите школьников от CoViD-19.
"Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети, как правило, маски не носят. С появлением других — более заразных — штаммов это всё может увеличиваться и увеличиваться", — приводит ТАСС слова врача-инфекциониста Николая Малышева.
В то же время его коллега, врач Евгений Тимаков, считает, что единственный способ уберечь несовершеннолетних от вируса — это ускоренная вакцинация взрослого населения.
"Если взрослые будут привиты и выработается иммунитет, дети не заболеют. Главное — не заразить ребёнка", — подчеркнул специалист.
Медик также отметил, что новые штаммы ковида стали очень опасны для несовершеннолетних. Так, по сравнению с началом пандемии, дети, как указал эксперт, стали заражаться в 26 раз чаще.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса у детей. По словам эпидемиолога Александра Горелова, больше всего заболевших CoViD-19 среди несовершеннолетних приходится на возраст 14–17 лет.
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