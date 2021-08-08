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"Главное — не заразить ребёнка": Врачи рассказали, как избежать вспышек коронавируса среди детей

По словам одного из специалистов, новые штаммы стали очень опасны для несовершеннолетних. Так, по сравнению с началом пандемии, они стали заражаться в 26 раз чаще.

8 августа, 07:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С приходом нового учебного года число заражений коронавирусом среди детей может резко вырасти. Медики уже сейчас бьют тревогу и призывают принять необходимые меры по защите школьников от CoViD-19.

"Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети, как правило, маски не носят. С появлением других — более заразных — штаммов это всё может увеличиваться и увеличиваться", приводит ТАСС слова врача-инфекциониста Николая Малышева.

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В то же время его коллега, врач Евгений Тимаков, считает, что единственный способ уберечь несовершеннолетних от вируса — это ускоренная вакцинация взрослого населения.

"Если взрослые будут привиты и выработается иммунитет, дети не заболеют. Главное — не заразить ребёнка", — подчеркнул специалист.

Медик также отметил, что новые штаммы ковида стали очень опасны для несовершеннолетних. Так, по сравнению с началом пандемии, дети, как указал эксперт, стали заражаться в 26 раз чаще.

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Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса у детей. По словам эпидемиолога Александра Горелова, больше всего заболевших CoViD-19 среди несовершеннолетних приходится на возраст 14–17 лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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