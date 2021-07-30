Инфекционист рассказал, у каких детей чаще развиваются осложнения после ковида

Около 8–10% всей заболеваемости ковидом в России приходится на детей и подростков, причём у ряда юных пациентов развиваются осложнения. Кто входит в категорию повышенного риска, kp.ru рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

"Очень многое зависит в первую очередь от тяжести течения болезни — в зависимости от неё могут быть разные последствия. При малосимптомной форме заболевания, когда нет вообще никаких клинических проявлений ковида (а мы знаем, что именно так переносит инфекцию большинство детей), говорить о последствиях в 30% случаев, очевидно, избыточно", — отметил эксперт.

При этом он рассказал, кто входит в группу повышенного риска. Это юные пациенты с ожирением, сахарным диабетом, онкологией, иммунодефицитами, а также недавно перенёсшие хирургические вмешательства или находящиеся на иммуносупрессивной терапии. Отдельно Викулов выделил детей, страдающих астмой, особенно с течением болезни в тяжёлой форме.

Инфекционист также дал советы родителям переболевших детей: не паниковать и не нагнетать, сдавать анализы и проходить обследование по решению лечащего врача. Поводом для пристального внимания и последующего обращения к врачу могут быть такие признаки: заметное снижение успеваемости, изменение поведения, респираторные симптомы (кашель, насморк), повышение температуры.

Также доктор Викулов ответил, почему дети переносят ковид легче, чем взрослые. Здесь несколько причин: многочисленные вакцинации, которые проводятся в детском возрасте, или менее активный ангиотензинпревращающий фермент-2, который является так называемыми входными воротами, через которые коронавирус проникает внутрь человеческих клеток.