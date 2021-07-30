НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инфекционист рассказал, у каких детей чаще развиваются осложнения после ковида

Эксперт также назвал мифом мнение, что от побочных реакций страдает треть переболевших юных пациентов.

30 июля, 13:38

Фото © Pixabay

Около 8–10% всей заболеваемости ковидом в России приходится на детей и подростков, причём у ряда юных пациентов развиваются осложнения. Кто входит в категорию повышенного риска, kp.ru рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

"Очень многое зависит в первую очередь от тяжести течения болезни — в зависимости от неё могут быть разные последствия. При малосимптомной форме заболевания, когда нет вообще никаких клинических проявлений ковида (а мы знаем, что именно так переносит инфекцию большинство детей), говорить о последствиях в 30% случаев, очевидно, избыточно", — отметил эксперт.

Регистрация новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" может состояться в августе

Регистрация новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" может состояться в августе

При этом он рассказал, кто входит в группу повышенного риска. Это юные пациенты с ожирением, сахарным диабетом, онкологией, иммунодефицитами, а также недавно перенёсшие хирургические вмешательства или находящиеся на иммуносупрессивной терапии. Отдельно Викулов выделил детей, страдающих астмой, особенно с течением болезни в тяжёлой форме.

В Японии третий день подряд обновляется суточный максимум заражений ковидом

В Японии третий день подряд обновляется суточный максимум заражений ковидом

Инфекционист также дал советы родителям переболевших детей: не паниковать и не нагнетать, сдавать анализы и проходить обследование по решению лечащего врача. Поводом для пристального внимания и последующего обращения к врачу могут быть такие признаки: заметное снижение успеваемости, изменение поведения, респираторные симптомы (кашель, насморк), повышение температуры.

Также доктор Викулов ответил, почему дети переносят ковид легче, чем взрослые. Здесь несколько причин: многочисленные вакцинации, которые проводятся в детском возрасте, или менее активный ангиотензинпревращающий фермент-2, который является так называемыми входными воротами, через которые коронавирус проникает внутрь человеческих клеток.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса у детей. По словам эпидемиолога Александра Горелова, больше всего заболевших CoViD-19 среди несовершеннолетних приходится на возраст 14–17 лет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Инфекционист рассказала, сколько детей с ковидом переводят на ИВЛ

сегодня в 14:59

Опека усилила контроль за многодетной матерью, сына которой лечили от пневмонии, а он умер от ВИЧ

сегодня в 14:31

В "Векторе" оценили вероятность распространения в России гамма-штамма ковида

сегодня в 12:08

Прокуратура возбудила дело на комика Идрака Мирзализаде

сегодня в 15:23

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца

сегодня в 15:19

Новости партнеров

Layer 1