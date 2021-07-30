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На видео попал жуткий момент, как покойник очнулся в открытом гробу за несколько минут до погребения

Мужчину срочно госпитализировали, но объяснений инциденту медики пока не дали.

30 июля, 11:25

Скриншот © Instagram / bongoideas

В Сети появился ролик с похорон, проходивших в Ливане, которые шокировали и скорбящих, и зрителей. На кадрах видно, что толпа людей провожает мужчину в последний путь, но в какой-то момент лежащий в открытом гробу покойник вдруг начинает шевелиться.

Фото © Instagram / bongoideas

К пришедшему в себя мужчине сразу же бросаются участники процессии, которым быстрее всего удалось справиться с шоком. Ему начинают делать непрямой массаж сердца и вскоре передают его в руки прибывших на место медиков.

Скриншот © Instagram / bongoideas

Скриншот © Instagram / bongoideas

По сообщениям местных СМИ, врачи подтвердили, что мужчина всё ещё жив, пишет Daily Star. Однако они не объяснили, каким образом его вообще сочли умершим.

Сын, которого семья считала погибшим в авиакатастрофе, вернулся и раскрыл, где пропадал эти 45 лет

Сын, которого семья считала погибшим в авиакатастрофе, вернулся и раскрыл, где пропадал эти 45 лет

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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