На видео попал жуткий момент, как покойник очнулся в открытом гробу за несколько минут до погребения
Мужчину срочно госпитализировали, но объяснений инциденту медики пока не дали.
В Сети появился ролик с похорон, проходивших в Ливане, которые шокировали и скорбящих, и зрителей. На кадрах видно, что толпа людей провожает мужчину в последний путь, но в какой-то момент лежащий в открытом гробу покойник вдруг начинает шевелиться.
Фото © Instagram / bongoideas
К пришедшему в себя мужчине сразу же бросаются участники процессии, которым быстрее всего удалось справиться с шоком. Ему начинают делать непрямой массаж сердца и вскоре передают его в руки прибывших на место медиков.
По сообщениям местных СМИ, врачи подтвердили, что мужчина всё ещё жив, пишет Daily Star. Однако они не объяснили, каким образом его вообще сочли умершим.
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