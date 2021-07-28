Сын, которого семья считала погибшим в авиакатастрофе, вернулся и раскрыл, где пропадал эти 45 лет
Драма длиною в жизнь затронула одну из индийских семей, которой десятки лет пришлось оплакивать исчезнувшего родственника.
В далёком 1974-м 22-летний Саджид Тунгал покинул родной город Коттаям и отправился на заработки в Персидский залив, оставив своих родителей, четырёх сестёр и трёх братьев. Парень увлёкся искусством и обосновался в Абу-Даби, где организовывал кинопоказы и мероприятия с участием певцов и танцоров из Индии.
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В октябре 1976-го парень 10 дней провёл с труппой артистов, которым вскоре предстояло погибнуть в страшной авиакатастрофе. Самолёт Indian Airlines потерпел крушение после того, как загорелся один из его двигателей. Всех 95 человек, находившихся на борту, объявили погибшими. Семья Саджида десятки лет считала, что парень тоже разбился в тот страшный миг, но это было не так.
Индиец выжил, но не спешил выходить на связь. В 1982 году он приехал в Мумбай и остался там жить, пишет National News. Саджид попытался начать свой бизнес, но потерпел неудачу. В итоге он стал перебиваться случайными заработками и жизнь пошла по наклонной. Терзаемый чувством вины, мужчина продолжал скрывать от близких факт своего существования.
Я не связывался с семьёй, потому что чувствовал себя неудачником. Я должен был заработать состояние в Персидском заливе, но этого не сделал. Тогда я решил, что добьюсь чего-нибудь в Мумбае, а затем свяжусь со всеми. Но и этого не случилось. Таким образом прошло 45 лет
В 2019 году Саджид, нищий больной старик, который едва мог ходить, оказался в приюте пастора Филиппа. "Он боролся со всеми видами психических расстройств — депрессией после того, как труппа погибла в авиакатастрофе, чувством вины, алкоголизмом, провалами в памяти", — отметил пастор. Спустя два года 70-летнему индийцу помогли найти семью: отец Саджида уже умер, но 91-летняя мама, братья и сёстры были живы. Они связались с объявившимся родственником по видеосвязи и с нетерпением ждут его возвращения домой.
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