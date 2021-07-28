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Бывший муж Айзы получил тюремный срок в Индонезии и уже четыре месяца не выходит на связь

Звезда уже обратилась к президенту страны с просьбой помиловать экс-супруга и его подругу, которые подделали ПЦР-тест.

28 июля, 11:09

Фото © Super

2 марта власти Индонезии задержали Дмитрия Анохина и его подругу Елену Мух по подозрению в подделке ПЦР-теста на коронавирус. Законы страны предусматривают жёсткие санкции — после нескольких судов бывший муж Айзы Долматовой получил реальный срок — восемь месяцев в местной тюрьме.

Фото © Super

Фото © Super

Когда в начале весны в СМИ только появилась информация о задержании сёрфера, Айза довольно грубо комментировала ситуацию, думая, что отцу её сына Элвиса это сойдёт с рук. Между делом Долматова заявила, что терпеть не может бывшего мужа и "на дух его не переваривает". Однако признала: он отец её ребёнка, причём очень хороший.

Спустя пять месяцев звезда записала видео, в котором обратилась к президенту страны Джоко Видодо. По словам девушки, арест её бывшего мужа — ужасная ошибка. Якобы Анохин стал жертвой мошенников.

В видео Айза просит у Джоко Видодо помилования её бывшего мужа и его подруги. Долматова отметила, что Дмитрий не выходил на связь уже четыре месяца, что сильно беспокоит семью сёрфера. Родители Анохина — старые люди, и им просто необходима материальная поддержка их единственного сына.

Что интересно, в конце видео дети Айзы говорят: "Можно выпустить нашего папу?" Сын заключённого индонезийской тюрьмы только один — Элвис Анохин. А вот Сэм Долматов уже ребёнок Гуфа.

Айза раскрыла реакцию 11-летнего сына на её интимное фото, которое случайно увидел весь Instagram

Айза раскрыла реакцию 11-летнего сына на её интимное фото, которое случайно увидел весь Instagram

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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