Ани Лорак показала фигуру в бикини, после чего фанаты провозгласили её самой сексуальной женщиной

Ани Лорак отправилась на отдых в Турцию, где не упустила шанса устроить знойную фотосессию. 42-летняя певица поделилась в "Инстаграме" кадрами, где позировала у бассейна в крошечном блестящем бикини.

Фото © Instagram / anilorak

Исполнительница похвасталась эффектной грудью, которая выглядела пышнее, чем обычно, показала тонкую талию и плоский живот. А затем сняла ещё несколько снимков с необычных ракурсов, снова сделав акцент на впечатляющем бюсте.

Фото © Instagram / anilorak

Фото менее чем за сутки набрали почти 180 тысяч лайков, а поклонники решили называть свою любимицу не иначе как дивой. Пользователи восхитились фигурой артистки, разменявшей пятый десяток, и назвали её самой сексуальной женщиной на Украине и в России.

Какая красотка😍 Просто дива 🔥❤️ Anilorak_dobro

Ты самая сексуальная женщина на Украине и в России. Не сомневаюсь

❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Shahramsanjabi

Фото © Instagram / anilorak

Нереально красивая😍 Какой загар🤤 Pretty.anilorak

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