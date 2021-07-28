Ани Лорак показала фигуру в бикини, после чего фанаты провозгласили её самой сексуальной женщиной
Украинская певица привлекает пользователей не только творчеством, но и важным женским оружием — красотой.
Ани Лорак отправилась на отдых в Турцию, где не упустила шанса устроить знойную фотосессию. 42-летняя певица поделилась в "Инстаграме" кадрами, где позировала у бассейна в крошечном блестящем бикини.
Исполнительница похвасталась эффектной грудью, которая выглядела пышнее, чем обычно, показала тонкую талию и плоский живот. А затем сняла ещё несколько снимков с необычных ракурсов, снова сделав акцент на впечатляющем бюсте.
Фото менее чем за сутки набрали почти 180 тысяч лайков, а поклонники решили называть свою любимицу не иначе как дивой. Пользователи восхитились фигурой артистки, разменявшей пятый десяток, и назвали её самой сексуальной женщиной на Украине и в России.
Какая красотка😍 Просто дива 🔥❤️
Ты самая сексуальная женщина на Украине и в России. Не сомневаюсь
❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Нереально красивая😍 Какой загар🤤
Боже, что за роскошь? ❤️ Не зря Каролина в переводе "королева": истинная и единственная 🔥 Фигура умопомрачительная ❤️
Напомним, что ранее Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) оказалась в центре скандала — после того как в эфире программы "Судьба человека" намекнула, что Константин Меладзе вынуждал артистов вступать с ним в интимную связь. За брата вступился Валерий Меладзе. "Если задать вопрос Лорак, то она не сможет объяснить, зачем она это ляпнула. Я сам не понимаю зачем. Он не делал непристойных предложений. Лорак не входила в сферу его интересов", — заявил он.
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