Шарлиз Терон надела такое короткое платье, что внезапный порыв ветра опозорил её перед папарацци
Артистка остаётся в прекрасной форме, несмотря на то что уже давно разменяла пятый десяток. И теперь поклонникам случайно предоставилась возможность увидеть её в самом пикантном виде.
Папарацци сделали серию снимков с 45-летней звездой "Адвоката дьявола" Шарлиз Терон, когда она покидала танцевальную студию в Лос-Анджелесе, США. Артистка надела короткое платье-рубашку, спрятала глаза за солнечными очками, а нижнюю часть лица — за маской, ставшей за последние полтора года неизменным атрибутом для многих.
Шарлиз, хвастаясь стройными ногами, направилась к машине, но внезапно показала гораздо больше, чем рассчитывала. Порыв ветра приподнял подол платья артистки, открыв взору её аккуратное нижнее бельё.
Фото © Instagram / charlizeafrica, c.theron_
Снимки быстро оказались в Сети и попали на глаза поклонникам, которые не устояли перед обаянием Шарлиз, несмотря на конфуз. Юзеры отметили, что на случайном фото актриса выглядела очень горячо.
Последнее фото оказалось горячим
Я люблю её, но последнее фото — я просто не могу
Последнее фото такое красивое
Шарлиз Терон — актриса родом из Южной Африки. Звезда снялась в таких фильмах, как "Адвокат дьявола", "Безумный Макс. Дорога ярости", "Сладкий ноябрь". Дорогу в шоу-бизнес она начинала как танцовщица, но от карьеры в этой сфере ей пришлось отказаться из-за травмы колена, пишет Daily Mail. Шарлиз попробовала себя в кино, где добилась мирового успеха и получила заветный "Оскар".
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