Шарлиз Терон надела такое короткое платье, что внезапный порыв ветра опозорил её перед папарацци

Папарацци сделали серию снимков с 45-летней звездой "Адвоката дьявола" Шарлиз Терон, когда она покидала танцевальную студию в Лос-Анджелесе, США. Артистка надела короткое платье-рубашку, спрятала глаза за солнечными очками, а нижнюю часть лица — за маской, ставшей за последние полтора года неизменным атрибутом для многих.

Шарлиз, хвастаясь стройными ногами, направилась к машине, но внезапно показала гораздо больше, чем рассчитывала. Порыв ветра приподнял подол платья артистки, открыв взору её аккуратное нижнее бельё.

Фото © Instagram / charlizeafrica, c.theron_

Снимки быстро оказались в Сети и попали на глаза поклонникам, которые не устояли перед обаянием Шарлиз, несмотря на конфуз. Юзеры отметили, что на случайном фото актриса выглядела очень горячо.

Последнее фото оказалось горячим ducharmedanny

Фото © Instagram/charlizeafrica

Я люблю её, но последнее фото — я просто не могу oliviapengg_

Последнее фото такое красивое Garseng95