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Шарлиз Терон надела такое короткое платье, что внезапный порыв ветра опозорил её перед папарацци

Артистка остаётся в прекрасной форме, несмотря на то что уже давно разменяла пятый десяток. И теперь поклонникам случайно предоставилась возможность увидеть её в самом пикантном виде.

26 июля, 10:46

Фото © Instagram/charlizeafrica

Папарацци сделали серию снимков с 45-летней звездой "Адвоката дьявола" Шарлиз Терон, когда она покидала танцевальную студию в Лос-Анджелесе, США. Артистка надела короткое платье-рубашку, спрятала глаза за солнечными очками, а нижнюю часть лица — за маской, ставшей за последние полтора года неизменным атрибутом для многих.

Шарлиз, хвастаясь стройными ногами, направилась к машине, но внезапно показала гораздо больше, чем рассчитывала. Порыв ветра приподнял подол платья артистки, открыв взору её аккуратное нижнее бельё.

Фото © Instagram / charlizeafrica, c.theron_

Фото © Instagram / charlizeafrica, c.theron_

Снимки быстро оказались в Сети и попали на глаза поклонникам, которые не устояли перед обаянием Шарлиз, несмотря на конфуз. Юзеры отметили, что на случайном фото актриса выглядела очень горячо.

Последнее фото оказалось горячим

ducharmedanny

Фото © Instagram/charlizeafrica

Фото © Instagram/charlizeafrica

Я люблю её, но последнее фото — я просто не могу

oliviapengg_

Последнее фото такое красивое

Garseng95

Шарлиз Терон — актриса родом из Южной Африки. Звезда снялась в таких фильмах, как "Адвокат дьявола", "Безумный Макс. Дорога ярости", "Сладкий ноябрь". Дорогу в шоу-бизнес она начинала как танцовщица, но от карьеры в этой сфере ей пришлось отказаться из-за травмы колена, пишет Daily Mail. Шарлиз попробовала себя в кино, где добилась мирового успеха и получила заветный "Оскар".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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