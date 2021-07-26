На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

Российская модель Алеся Кафельникова сняла бурные танцы певицы и показала у себя в инстаграм-сториз, подписав: "Кайфуйте, жизнь одна", "Настроение — Бузова", "Муза", отмечает телеграм-канал Anton S Live. И кадры быстро разлетелись по Сети.

Видео © Telegram / Anton S Live

На видео Ольга активно двигалась под музыку, прыгала и трясла головой. А в какой-то момент потихоньку сползла на пол рядом со своим концертным директором Арамом Арчером, который аккуратно вернул экс-ведущую "Дома-2" в исходное положение.

Скриншот © Telegram / Anton S Live

Пользователей смутили экстравагантные танцы певицы. Юзеры заподозрили, что Ольга могла быть в состоянии алкогольного опьянения. При этом подобные опасения появляются у них не впервые, и они всерьёз беспокоятся о здоровье любимицы. Вопросы вызывало её поведение на концертах, а недавно звезда оказалась в центре скандала, когда журналист Дмитрий Губерниев поинтересовался, перестала ли она "пить коньяк по утрам".

Всё-таки что-то действительно с ней не так Red

Фото © VK / Ольга Бузова

Смешная и пьяная)))) Iryna

Прикольно — когда это разовая акция. А когда подобное невменяемое состояние — повседневный образ жизни (как раз — в её случае), ни фига это не прикольно — махровый наркоман и алкоголик — то ещё удовольствие... PushistiyZaychik

Видео © Telegram/"Немалахов"

Ольга поспешила прокомментировать ситуацию. Певица отметила, что она просто хотела немного повеселиться и знает, кто пытается её очернить. По словам звезды, на следующее утро она встала очень рано и в "прекрасном состоянии" принялась за работу.