Пасынок Михайлова женился на гречанке. Видео © Instagram / inamikhaylova

Пасынок известного певца Стаса Михайлова узаконил свои отношения с возлюбленной. Спустя восемь лет отношений пара решила пожениться. Как сообщает супруга Михайлова Инна, церемония бракосочетания прошла в узком семейном кругу в Греции.

Согласно информации радио "Комсомольская правда", очаровательная красотка по имени Кати родилась в Греции, но вскоре уехала в Лондон. Там она и познакомилась с будущим мужем — Андрей уже много лет живёт на две страны, совмещая поездки на родину, учёбу в Оксфорде, а затем и работу в Лондоне. Также уточняется, что Кати совсем не говорит по-русски.

"Я жду с нетерпением завтрашнего дня и того, что будет дальше. Я ценю то, что вы соединяете много разных культур: греческую, арабскую, русскую и украинскую — и всё это связывает православная вера. Я рада, что ты со мной, моя любовь и мой лучший друг", — перевёл Андрей слова жены.

Подписчики Инны Михайловой уже обрушили шквал поздравлений в адрес звёздной семьи и отмечают, что жених и невеста похожи друг на друга. А некоторые подчёркивают, что на одну красавицу в семье стало больше.

"Они очень похожи друг на друга, милые, красивые. Здоровья, семейного благополучия, любви", — прокомментировали подписчики.