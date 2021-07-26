В Петербурге спортсмены спасли женщину от преследователя с топором
Злоумышленник успел нанести ей травму. Теперь ему придётся отвечать перед законом за свои действия.
Фото © Фонтанка.ру
Спортсмены из центра единоборств в Санкт-Петербурге вовремя оказались на месте происшествия и отбили женщину от преследователя с топором, пишет "Фонтанка". 34-летний мужчина успел повредить 35-летней жертве мизинец на левой руке и замахнулся, чтобы ударить ещё раз, но его остановили.
По словам очевидицы — девушки, видевшей всю картину из окна, — неизвестный мужчина, явно в подпитии, преследовал женщину. В руках у него был топор. Оказавшиеся на месте происшествия молодые люди спасли пострадавшую, они же вызвали полицию. Прибывшие на место бойцы Росгвардии поймали и уложили агрессора на асфальт, пишет издание. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии по Санкт-Петербургу рассказали о травме, которую получила женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу, нападавший — в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный ранее был судим по статье о нанесении побоев.
Ранее Лайф сообщал, что гопники устроили драку с художниками в Архангельске, но не на тех нарвались. Участники выставки уличного искусства на Кегострове, судя по видео с места происшествия, в долгу не остались.
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