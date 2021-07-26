России насчитали более миллиарда евро европейского углеродного налога

Предложенный Еврокомиссией так называемый углеродный налог для России может достичь размера в 1,1 миллиарда евро. Эти расходы лягут прежде всего на плечи поставщиков железа, стали, алюминия, удобрений.

Такие данные приводит РБК на основе расчётов, выполненных по методике, подтверждённой в Минэкономразвития. Отмечается, что, исходя из объёмов импорта 2020 года, новый европейский налог затронет поставки из России в ЕС на сумму почти семь миллиардов евро. Больше всего он коснётся экспорта железа и стали (655 миллионов евро), а также азотных удобрений (398 миллионов евро).