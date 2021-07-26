России насчитали более миллиарда евро европейского углеродного налога
Евросоюз намерен обложить импортёров "грязных" товаров дополнительными сборами для сокращения выбросов парниковых газов.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Предложенный Еврокомиссией так называемый углеродный налог для России может достичь размера в 1,1 миллиарда евро. Эти расходы лягут прежде всего на плечи поставщиков железа, стали, алюминия, удобрений.
Такие данные приводит РБК на основе расчётов, выполненных по методике, подтверждённой в Минэкономразвития. Отмечается, что, исходя из объёмов импорта 2020 года, новый европейский налог затронет поставки из России в ЕС на сумму почти семь миллиардов евро. Больше всего он коснётся экспорта железа и стали (655 миллионов евро), а также азотных удобрений (398 миллионов евро).
Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС. Глава ведомства рассчитывает, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе и по климату. По его словам, Москва готова к обсуждению данного вопроса.
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