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России насчитали более миллиарда евро европейского углеродного налога

Евросоюз намерен обложить импортёров "грязных" товаров дополнительными сборами для сокращения выбросов парниковых газов.

26 июля, 01:17
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Предложенный Еврокомиссией так называемый углеродный налог для России может достичь размера в 1,1 миллиарда евро. Эти расходы лягут прежде всего на плечи поставщиков железа, стали, алюминия, удобрений.

Такие данные приводит РБК на основе расчётов, выполненных по методике, подтверждённой в Минэкономразвития. Отмечается, что, исходя из объёмов импорта 2020 года, новый европейский налог затронет поставки из России в ЕС на сумму почти семь миллиардов евро. Больше всего он коснётся экспорта железа и стали (655 миллионов евро), а также азотных удобрений (398 миллионов евро).

Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов

Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов

Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС. Глава ведомства рассчитывает, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе и по климату. По его словам, Москва готова к обсуждению данного вопроса.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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