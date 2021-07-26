Из-за коронавируса поставлен рекорд по количеству смертей глав государств

В период за 2020 год и половину 2021-го погибло или умерло восемь находившихся у власти глав государств или правительств. Это рекордное число за два десятилетия XXI века. Так, в 2018–2019 годах не стало пятерых национальных глав, в предыдущие два года — четырёх.

Все смерти или гибели произошли в странах третьего мира, отмечает РБК. Так, недавно, 7 июля, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу.

В апреле переизбранный на шестой срок президент Чада умер от полученных на передовой ранений. На фронт глава государства приезжал для празднования победы в борьбе с повстанцами.

Президент Танзании Джон Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончались после заражения ковидом. В результате болезни ушли также премьер-министр Бахрейна Халифа ибн Салман Аль Халифа и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброз Дламини. Сразу два премьера Кот д'Ивуара — Амаду Гон Кулибали и Амед Бакайоко — скончались за эти два года.

Кроме того, в этом году было организовано по крайней мере четыре покушения на политических деятелей и одна попытка покушения.