В столицу Туниса после роспуска парламента введены войска
Политический кризис в стране назрел на фоне сложной эпидемиологической, а также социально-экономической ситуации. В республике прошли митинги.
В столицу Туниса после роспуска парламента введены войска. Видео © Twitter / IgnitionUK
В столицу Туниса город Тунис введены подразделения правительственной армии. Военные заняли позиции в центре города, в том числе у здания Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент), а также у штаб-квартиры национальной телекомпании. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Cheering in downtown Tunis minutes ago as military vehicle passes through - nearby the clocktower on Bourguiba Avenue.— Meshkal_TN (@MeshkalTn) July 25, 2021
Video sent by reporter @Ghaya_BM #Tunisia #tun #تونس pic.twitter.com/3KxJxbGEPC
Такие меры приняты сразу после решения президента Каиса Саида приостановить деятельность парламента, отменить неприкосновенность депутатов, отправить в отставку премьер-министра Хишама Машиши.
🇹🇳#Tunisia's Army deploys troops in the capital, shuts down borders and airports. The army also surrounded the parliament headquarters as Muslim Brotherhood-inspired Ennahda movement lawmakers tried to enter the building.— Mohamed Samir (@Moh_S_Khedr) July 25, 2021
#قيس_سعيد #تونس pic.twitter.com/epSivVowLI
Это, в свою очередь, случилось на фоне масштабных манифестаций в ряде крупных городов страны. Участники митингов требовали смены власти, роспуска парламента, привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении экономической, эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее Лайф также рассказывал о политическом кризисе в Гаити. Там власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
Комментариев: 0