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В столицу Туниса после роспуска парламента введены войска

Политический кризис в стране назрел на фоне сложной эпидемиологической, а также социально-экономической ситуации. В республике прошли митинги.

26 июля, 00:21

В столицу Туниса после роспуска парламента введены войска. Видео © Twitter / IgnitionUK

В столицу Туниса город Тунис введены подразделения правительственной армии. Военные заняли позиции в центре города, в том числе у здания Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент), а также у штаб-квартиры национальной телекомпании. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Такие меры приняты сразу после решения президента Каиса Саида приостановить деятельность парламента, отменить неприкосновенность депутатов, отправить в отставку премьер-министра Хишама Машиши.

Это, в свою очередь, случилось на фоне масштабных манифестаций в ряде крупных городов страны. Участники митингов требовали смены власти, роспуска парламента, привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении экономической, эпидемиологической ситуации в стране.

Власти Гаити попросили США ввести в страну войска

Власти Гаити попросили США ввести в страну войска

Ранее Лайф также рассказывал о политическом кризисе в Гаити. Там власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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