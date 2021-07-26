В столицу Туниса после роспуска парламента введены войска. Видео © Twitter / IgnitionUK

В столицу Туниса город Тунис введены подразделения правительственной армии. Военные заняли позиции в центре города, в том числе у здания Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент), а также у штаб-квартиры национальной телекомпании. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Cheering in downtown Tunis minutes ago as military vehicle passes through - nearby the clocktower on Bourguiba Avenue.



Video sent by reporter @Ghaya_BM #Tunisia #tun #تونس pic.twitter.com/3KxJxbGEPC — Meshkal_TN (@MeshkalTn) July 25, 2021

Такие меры приняты сразу после решения президента Каиса Саида приостановить деятельность парламента, отменить неприкосновенность депутатов, отправить в отставку премьер-министра Хишама Машиши.

🇹🇳#Tunisia's Army deploys troops in the capital, shuts down borders and airports. The army also surrounded the parliament headquarters as Muslim Brotherhood-inspired Ennahda movement lawmakers tried to enter the building.

#قيس_سعيد #تونس pic.twitter.com/epSivVowLI — Mohamed Samir (@Moh_S_Khedr) July 25, 2021

Это, в свою очередь, случилось на фоне масштабных манифестаций в ряде крупных городов страны. Участники митингов требовали смены власти, роспуска парламента, привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении экономической, эпидемиологической ситуации в стране.