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Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь

Глава кабмина побывает в трёх регионах. В ходе поездки ему предстоит также посещение Южных Курил, а именно острова Итуруп.

26 июля, 00:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/2379936205439140/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД Ф</a></p>

Фото © Facebook / МИД Ф

Промышленные и социальные объекты Сибири и Дальнего Востока посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. Рабочая поездка продлится до четверга и охватит три региона, также глава правительства встретится с главами субъектов.

В Сахалинской области премьер посетит Южные Курилы, а именно остров Итуруп, сообщает ТАСС. Обратить в этой поездке особое внимание на Курилы премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. В административном центре региона у Мишустина запланировано совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ДВ. Также Мишустину предстоит проконтролировать там объекты по программе переселения из аварийного жилья.

В Хабаровском крае глава кабмина побывает на судостроительном и авиационном заводах в Комсомольске-на-Амуре. А в Иркутской области осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

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Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Он выразил надежду, что после рабочей поездки на Дальний Восток премьера Михаила Мишустина эти предложения будут окончательно сформулированы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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