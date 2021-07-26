Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь

Промышленные и социальные объекты Сибири и Дальнего Востока посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. Рабочая поездка продлится до четверга и охватит три региона, также глава правительства встретится с главами субъектов.

В Сахалинской области премьер посетит Южные Курилы, а именно остров Итуруп, сообщает ТАСС. Обратить в этой поездке особое внимание на Курилы премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. В административном центре региона у Мишустина запланировано совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ДВ. Также Мишустину предстоит проконтролировать там объекты по программе переселения из аварийного жилья.

В Хабаровском крае глава кабмина побывает на судостроительном и авиационном заводах в Комсомольске-на-Амуре. А в Иркутской области осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.