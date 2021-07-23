Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

"Вы знаете, что мы с японскими партнёрами организуем работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие. Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный беспрецедентный характер. Говорю это специально, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности", — отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.