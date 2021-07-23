Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил
Он выразил надежду, что после рабочей поездки на Дальний Восток премьера Михаила Мишустина эти предложения будут окончательно сформулированы.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин заинтриговал бизнесменов, анонсировав "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах.
"Вы знаете, что мы с японскими партнёрами организуем работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие. Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный беспрецедентный характер. Говорю это специально, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности", — отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Президент выразил надежду, что после рабочей поездки на Дальний Восток премьера Михаила Мишустина эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.
А ранее Владимир Путин заявлял, что РФ будет развивать отношения с Японией, но не намерена делать что-то, что противоречило бы конституции.
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