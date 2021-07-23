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В Норвегии обеспокоены вторжением "русского лосося" в местные реки

Оказалось, что эта рыба невероятно плодовита, а её потомство очень жизнеспособно и быстро растёт.

23 июля, 11:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В воды Норвегии вторглись косяки горбуши — эту рыбу на национальной телерадиокомпании страны NRK назвали "русским захватчиком". По мнению журналистов, она якобы вытесняет других представителей, так как побеждает в борьбе за пропитание и жизненное пространство, а также может быть угрозой для местной экосистемы.

"Горбуша, тихоокеанский лосось или "русский лосось" — у этой знаменитой рыбы куча имён. Эти "русские захватчики" угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало", — говорится в материале.

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Отмечается, что, несмотря на положительную оценку потенциала горбуши для рыболовной промышленности, правительство страны включило эту рыбу в чёрный список. Норвежские власти потратят более миллиона крон, чтобы сократить её популяцию. Однако, по мнению автора статьи, горбуша является крепким орешком. Эта рыба невероятно плодовита, а её потомство очень жизнеспособно. Кроме того, она быстро растёт и легко поднимается по самым бурным рекам.

Ранее Лайф писал, что взрыв рыбной демографии произошёл неожиданно для учёных в 2017 году, об этом свидетельствовали уловы местных рыбаков — по 30 хвостов за два часа. По мнению учёных, российская горбуша попросту вытесняла лосося и форель, нарушая устоявшееся природное равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоёмы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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