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Володин предложил ужесточить наказание за телефонное и интернет-мошенничество

В 2020 году аферисты похитили почти 150 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Ставропольского края, уточнил спикер Госдумы.

23 июля, 11:32
<p>Фото © <a href="https://vvolodin.ru/media/predsedatel-gosudarstvennoj-dumy-vyacheslav-volodin-osmotrel-vystavku-pervye-v-kosmose-posvyashhennuyu-60-letiyu-pervogo-poleta-cheloveka-v-kosmos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Вячеслава Володина</a></p>

Фото © Сайт Вячеслава Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество, а также аферы, связанные с использованием Интернета. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По его словам, такие правонарушения становятся всё более проблемными, их количество за последние полтора года выросло почти в два раза. Володин отметил, что в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края, уточнил председатель Госдумы.

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"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжёлый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", написал Володин.

Он добавил, что задача государства — сделать всё для защиты россиян от злоумышленников и создать условия, в которых будет невозможно вести подобный "бизнес". Он призывает не только информировать жителей, но и совершенствовать банковские процедуры, регламенты, законодательные меры.

Ранее Лайф писал о том, что в России появился новый способ мошенничества: злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам от "Госуслуг", меняют в них привязанные телефонные номера и электронную почту. Россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через портал.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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