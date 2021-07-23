Володин предложил ужесточить наказание за телефонное и интернет-мошенничество
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В 2020 году аферисты похитили почти 150 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Ставропольского края, уточнил спикер Госдумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество, а также аферы, связанные с использованием Интернета. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
По его словам, такие правонарушения становятся всё более проблемными, их количество за последние полтора года выросло почти в два раза. Володин отметил, что в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края, уточнил председатель Госдумы.
"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжёлый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", — написал Володин.
Он добавил, что задача государства — сделать всё для защиты россиян от злоумышленников и создать условия, в которых будет невозможно вести подобный "бизнес". Он призывает не только информировать жителей, но и совершенствовать банковские процедуры, регламенты, законодательные меры.
Ранее Лайф писал о том, что в России появился новый способ мошенничества: злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам от "Госуслуг", меняют в них привязанные телефонные номера и электронную почту. Россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через портал.