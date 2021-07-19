В Центробанке назвали способ возвращения украденных мошенниками денег

Мошенники могут заставить жертву совершить действие, которое в будущем помешает вернуть украденные деньги. Как это предотвратить, рассказал в интервью радио Sputnik первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв.

Специалист напомнил, что в соответствии с российскими законами для возврата похищенных со счёта денежных средств достаточно написать заявление в банк, который обязан их вернуть. Однако трудности могут возникнуть, если владельцы средств под влиянием злоумышленников сами "помогли" обмануть себя.

"Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищён законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определённые тонкости. Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее", — рассказал эксперт.

Сычёв добавил, что усложнить процесс возврата денег может добровольная передача мошенникам персональных или банковских данных, ПИН-кода или кода из СМС. Если злоумышленники получили доступ к финансам жертвы одним из этих способов, то лучше обратиться с заявлением не только в кредитную организацию, но и в полицию, советует эксперт. В таком случае возврат средств будет происходить через суд.